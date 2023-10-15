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Одна страна – две валюты: России предлагается китайская модель регулирования рубля

Одна страна – две валюты: России предлагается китайская модель регулирования рубля

Аналитик Гойхман рассказал, каким будет курс при использовании мембраны.Об использовании для рубля китайской модели валютного регулирования заговорил в конце минувшего лета – начале осени министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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