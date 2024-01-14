Кудряшов: Бетербиев "просто смял" британца Смита во время боя

ТАСС/AP/Patrice Laroche Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что россиянин Артур Бетербиев сумел "снести наповал" своего противника из Британии Каллума Смита во время боя, в котором он защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF.