Кудряшов: Бетербиев "просто смял" британца Смита во время боя

ТАСС/AP/Patrice Laroche Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что россиянин Артур Бетербиев сумел "снести наповал" своего противника из Британии Каллума Смита во время боя, в котором он защитил сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF.
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