Почему за 70 лет в СССР не была решена продовольственная проблема?

Провокационная заказная статейка! Аффтор должен ответить за свой высер! Особенно поразила дебильная фраза "Михаил Горбачёв хотел всех накормить". Хотел бы, накормил бы своим родным, а не импортной гадостью. Но этому пиндосовскому жополизу приказ заморского хозяина был: страну продать, Родину предать. Так и начались лихие девяностые!

Андрей Корольков

Молодец автор. Со здоровым сарказмом описал всю нелепость советской власти. Полностью согласен с ним, потому что сам жил в то время и помню всех правителей с 1960 г.