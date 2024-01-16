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Почему за 70 лет в СССР не была решена продовольственная проблема?

Почему за 70 лет в СССР не была решена продовольственная проблема?

Здравствуйте! Советский Союз был великой державой и мог бы считаться империей мирового класса, если бы его жители не испытывали проблем с едой.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Провокационная заказная статейка! Аффтор должен ответить за свой высер! Особенно поразила дебильная фраза &quot;Михаил Горбачёв хотел всех накормить&quot;. Хотел бы, накормил бы своим родным, а не импортной гадостью. Но этому пиндосовскому жополизу приказ заморского хозяина был: страну продать, Родину предать. Так и начались лихие девяностые!
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20 час.
Андрей Корольков
Молодец автор. Со здоровым сарказмом описал всю нелепость советской власти. Полностью согласен с ним, потому что сам жил в то время и помню всех правителей  с 1960 г.
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16 час.

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