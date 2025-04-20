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Царьград

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Филипп Киркоров: кулич за 100 тыс. vs помощь бойцам СВО

Филипп Киркоров: кулич за 100 тыс. vs помощь бойцам СВО

Эстрадный певец Филипп Киркоров купил кулич за 100 тыс. рублей. Депутат Михаил Иванов предложил вместо этого направить средства на пасхальную выпечку для российских военных в зоне Специальной военной операции.

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Амара Карпова
Уберите эту ГРЯЗЬ подальше🤮💩🤬конченный мразь голубой🤮🤮🤮
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