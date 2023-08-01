Военное обозрение

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Власти Казахстана и Турции заключили договор о строительстве военных кораблей для казахстанского флота

Власти Казахстана и Турции заключили договор о строительстве военных кораблей для казахстанского флота

Фотография носит иллюстративный характер В Стамбуле состоялась международная выставка IDEF-23, в рамках которой прошли переговоры между представителями Турции и Казахстана.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну ну ведать аксакал не помнит какими оказались турецкие беспилотники...
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