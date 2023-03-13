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Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что не может перестать есть на ночь

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что не может перестать есть на ночь

После рождения второго сына телеведущая борется с набранными килограммами с помощью диет и спорта. Фото: Регина Тодоренко/Telegram Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что не может перестать есть на ночь и отказаться от ночных перекусов.

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