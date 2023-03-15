Русская весна

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Киев готовится к бою: насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск

Киев готовится к бою: насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск

Принудительно мобилизованных в армию украинцев свозят в район города Купянск Харьковской области, зачастую эти мужчины находятся в наручниках и к ним применяется насилие, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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