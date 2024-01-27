Кто дает Локшиным деньги на их "хотелки"?

"И ведь не найдешь концов этого крышевания локшиных в МинКульте . А хотелось бы конкретно - имена и фамилии." А чего их искать? Начните с министра Любимовой. Без нее-то точно не обошлось.

ninikooo Митусова

Нужна чистка Госаппарата и Минкульта! Сколько раз можно снимать Мастера и Маргариту ? Сколько еще должно выйти дорогостоящих сериалов о Екатерине Великой? У каждого режиссера свое видение? А бюджет при чем? Сколько добрых фильмов для детей можно снять, чтобы они не смотрели эти ужасные и никому непонятные мультфильмы?