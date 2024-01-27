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Кто дает Локшиным деньги на их "хотелки"?

Кто дает Локшиным деньги на их "хотелки"?

Конунг Ингвар   На фильм Локшина "Мастер и Маргарита" затрачено 1.2 миллиарда рублей.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;И ведь не найдешь концов этого крышевания локшиных в МинКульте . А хотелось бы конкретно - имена и фамилии.&quot; А чего их искать? Начните с министра Любимовой. Без нее-то точно не обошлось.
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2 час.
ninikooo Митусова
Нужна чистка Госаппарата  и Минкульта! Сколько раз можно снимать Мастера и Маргариту ? Сколько еще должно выйти дорогостоящих сериалов о Екатерине Великой? У каждого режиссера свое видение? А бюджет при чем? Сколько добрых фильмов для детей можно снять, чтобы они не смотрели эти ужасные и никому непонятные мультфильмы?
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1 час.
Владимир Петросов
В России с &quot;культурой&quot; (было бы) хорошо. А вот без культуры плохо. 😜
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12 мин.

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