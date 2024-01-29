Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами

Соглашение об организации прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в ближайшее время, об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул нашей страны Сергей Черненко.
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