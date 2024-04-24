Богатейший силовик с элитным спецотрядом под боком: чем известен "гламурный" замминистр обороны Иванов

brigadier21 Snytsarienko

Интересно, у меня одного создалось впечатление, что "деловые" в министерстве обороны решили перекормленного "кабанчика" Иванова назначить козлом отпущения, оперативно зарезать и закусить его жирными кусочками на очередном ведомственном корпоративе?