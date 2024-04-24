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Богатейший силовик с элитным спецотрядом под боком: чем известен "гламурный" замминистр обороны Иванов

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Интересно, у меня одного создалось впечатление, что &quot;деловые&quot; в министерстве обороны решили перекормленного &quot;кабанчика&quot; Иванова назначить козлом отпущения, оперативно зарезать и закусить его жирными кусочками на очередном ведомственном корпоративе?
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