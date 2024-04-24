Богатейший силовик с элитным спецотрядом под боком: чем известен "гламурный" замминистр обороны Иванов

Телохранители, готовые стрелять на поражение, дорогущие бриллианты, яхты, виллы и роскошная жизнь деток во вражеской Европе – все это тезисно описывает картину, нарисовавшуюся вокруг задержанного ныне Тимура Вадимовича.
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