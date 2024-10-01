Лещенко о госпитализации Добрынина: "Им занимаются врачи"

Певец Лев Лещенко заявил, что Вячеслав Добрынин находится в больнице Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП Певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что композитор и народный артист России Вячеслав Добрынин находится в больнице.
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