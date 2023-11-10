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Уютный домик из гаража

Уютный домик из гаража

Идеальным вариантом обзавестись отдельным пространством для отдыха, работы или дополнительного заработка все чаще становится идея преобразования гаражей, если они построены/приобретены на всякий случай и автомобиля никогда не видели, а превратились в склад хлама.

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