Уютный домик из гаража

Идеальным вариантом обзавестись отдельным пространством для отдыха, работы или дополнительного заработка все чаще становится идея преобразования гаражей, если они построены/приобретены на всякий случай и автомобиля никогда не видели, а превратились в склад хлама.
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