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Мировое обозрение

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Туск назвал предателями поляков, которые радуются победе АдГ в Германии

Туск назвал предателями поляков, которые радуются победе АдГ в Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск вступил в жесткую полемику с собственными согражданами из-за их реакции на победу правой «Альтернативы для Германии» на земельных выборах.

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