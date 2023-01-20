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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ совершенствуют профессиональные навыки на объектах «саперной деревни» в Подмосковье

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ совершенствуют профессиональные навыки на объектах «саперной деревни» в Подмосковье

«Саперная деревня» представляет собой модель населенного пункта, где военнослужащие отрабатывают поиск, обнаружение и обезвреживание различных типов взрывоопасных предметов.

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