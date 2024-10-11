День распахнутых дверей: масштабные учения на ´Белшине´.

Экстренно прервать работу, срочно эвакуироваться на свежий воздух и наблюдать, как при помощи спецтехники МЧС из окна шестого этажа спасают пострадавшего - тот сентябрьский день для работников АИКа выдался очень динамичным.
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