Марочко: ВСУ теряют 25% личного состава при попытках ротации у Белогоровки Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки ротации у Белогоровки, Российская армия уничтожает 25 процентов личного состава противника во время подобных действий.
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