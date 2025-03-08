Потери ВСУ при ротации в ЛНР раскрыли

Марочко: ВСУ теряют 25% личного состава при попытках ротации у Белогоровки Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки ротации у Белогоровки, Российская армия уничтожает 25 процентов личного состава противника во время подобных действий.