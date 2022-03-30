Саперы ЮВО в Армении отработали новейшие способы ведения инженерной разведки

Саперы ЮВО в Армении отработали новейшие способы ведения инженерной разведки

В составе инженерно-саперных групп и отделений военнослужащие выполнили нормативы по поиску взрывчатых предметов на высокогорных полигонах Алагяз и Камхуд.

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