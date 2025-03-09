На рынке труда ИИ отбирает работу у фрилансеров

Современный рынок труда подвергается стремительной трансформации, характеризующейся растущей тенденцией компаний отказываться от штатных сотрудников в пользу работников, привлекаемых по контракту, что лишает последних социальных гарантий.
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