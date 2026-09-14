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Поставки российского газа в Армению приостановят на десять дней

Поставки российского газа в Армению приостановят на десять дней

Остановка связана с ремонтом газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" С 15 по 25 сентября поставки российского природного газа в Армению будут временно приостановлены.

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