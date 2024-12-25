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Депутат Тепляков подвёл итоги совместной работы с администрацией Сочи за 2024-й

Депутат Тепляков подвёл итоги совместной работы с администрацией Сочи за 2024-й

В 2024 году депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков неоднократно сотрудничал с профильными подразделениями администрации Сочи для решения актуальных вопросов, касающихся жизни на курорте.

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