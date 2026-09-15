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В РПЦ призвали мужчин участвовать в принятии решения об аборте

В РПЦ призвали мужчин участвовать в принятии решения об аборте

Супруг может оказать на супругу более весомое влияние, чем внешние аргументы, и взять на себя обязательства по преодолению трудностей Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Мосгордуме призвал мужей отговаривать своих жен от абортов, пишет РИА Новости.

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