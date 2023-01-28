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«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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