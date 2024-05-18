Минобороны подтвердило освобождение Старицы в Харьковской области (КАРТА)

Минобороны России подтвердило освобождение посёлка Старица в Харьковской области. Главные новости с этого направления за сутки: Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника.
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