Семья покинувшего Россию актёра Бурковского заработала более 300 млн рублей

Семья покинувшего Россию актёра Андрея Бурковского заработала за год в стране более 300 млн рублей. Как сообщает SHOT, отец актёра Владимир вместе с Анжеликой Мироновой владеет несколькими ресторанными проектами в Новосибирске и Томске.
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