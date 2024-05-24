Школьница из Петербурга обвинила отчима в домогательства, а он оказался женщиной

Гражданка Узбекистана сожительствовала с мамой девочки.фото: duma.gov.ru--> В Санкт-Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах крайне запутанного дела: на домогательства со стороны отчима пожаловалась школьница, однако выяснилось, что обвиняемый — 41-летняя жительница Узбекистана.