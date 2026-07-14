Звезда «Дневников вампира» женился на 26-летней модели

Звезда сериала «Дневники вампира» американский актер Пол Уэсли женился на Натали Кукенберг. Об этом невеста сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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