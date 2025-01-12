Судя по данным сервиса FlightRadar24, первые самолёты начали заходить на посадку в Пулково. Пытается приземлиться борт из Горно-Алтайска.
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Судя по данным сервиса FlightRadar24, первые самолёты начали заходить на посадку в Пулково. Пытается приземлиться борт из Горно-Алтайска.