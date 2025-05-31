БлокнотРУ Известный автор «Комсомольской правды» считает, что российское государство способно быстро и жестко разделаться с угрозой мигрантов.
«Погрузим мигрантов в теплушки, повезем в холодные края, забудем дать воды» - военкор Стешин рассказал о «плохих новостях» для гостей России
Комментарии
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Evgenija Palette
А ЕЩЕ - НАМ НУЖНЫ КВОТЫ НА ВСЕХ ИНОРОДЦЕВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ВЛАСТИ...ЭТО - МИРОВАЯ ПРАКТИКА. В любом Государстве большинство во власти - представители коренного народа... "Хватит жить по законам Адама и Евы... Левой! Левой! Левой! (Устроились, блин. Да еще грозится, например, этот мешок с дерьмом Быков - "Мы вернемся. И будем вешать!"...).
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6 час.
Alex Nемо
Я чёй-то опять не понял. Насколько мне известно в России принят закон о запрете двойных гражданств людям находящимся на выборных позициях и занимающих правительственные посты. Ну типа депутатов, членов Совбеза, правительства и т.д. А тут в открытую признают что в тамошнем выборном органе не просто сидит, а является зампредседателя комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по социальному развитию человек имеющий гражданство далеко не дружественной в отношении России страны! Уже одного этого достаточно для лишения его мандата депутата, а если он это скрывал, то и возбуждения уголовного дела по данному факту! Там что уже законы России не принимаются во внимание или они вышли из состава РФ?
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26 мин.
Alex Nемо
В эмиратах мигрант (ну типа беженца или попросившего разрешения на ПМЖ) никогда не получит гражданства, пока не докажет свою полезность для ОАЭ делом. И даже в этом случае шансы его минимальны. Срок пребывания в ЛЕГАЛЬНОМ статусе (с уплатой налогов, без запросов на социальную помощь, полное послушание законам и правилам страны!) для получения гражданства не менее 10 лет. Перешел дорогу, или закурил в неположенном месте - гражданства уже никогда не получит! А для трудовых мигрантов шансы вообще нулевые, поскольку максимальный срок контракта, для ввоза мигранта, не может превышать 3-х лет!
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22 мин.
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