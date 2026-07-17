Финляндия на пороге войны: секретные планы Хельсинки раскрыты Юлия ЧелкановаФинляндия, вопреки своему имиджу мирной скандинавской страны, на протяжении более чем восьми десятилетий ведет системную подготовку к военному конфликту с восточным соседом.