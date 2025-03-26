Зеленский заявил, что Трамп возобновил обмен разведданными с Украиной

Обмен разведданными Соединенных Штатов с Украиной разблокировал президент США Дональд Трамп, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 26 марта в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая транслировалась на YouTube-канале офиса Зеленского.
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