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NFL files brief urging Supreme Court to weigh in on prediction markets

The National Football League has filed an amicus brief with the U.S. Supreme Court arguing that states must regulate prediction markets.

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