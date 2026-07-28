БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Будет лебезить перед Трампом»: зачем Зеленский полетел в Вашингтон

«Будет лебезить перед Трампом»: зачем Зеленский полетел в Вашингтон

Стала известна цель визита Зеленского в Вашингтон Трамп и Зеленский. Иллюстрация: "Блокнот" Эксперты считают, что «просроченный» продолжит просить деньги и оружие.

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