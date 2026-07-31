Родни Кук признался, что не ожидал увидеть разрушения от ударов дронов в таком красивом городе.Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал, что во время июньской поездки на Петербургский международный экономический форум был поражён тем, что увидел последствия ударов по "такому утончённому и прекрасному городу".