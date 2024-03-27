Камни с пляжа выбросило штормом на Приморскую набережную Сочи Всё могло быть и хуже. Кидаем в комментарии фото/видео с обстановкой на пляжах.
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Камни с пляжа выбросило штормом на Приморскую набережную Сочи Всё могло быть и хуже. Кидаем в комментарии фото/видео с обстановкой на пляжах.