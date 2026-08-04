В Наро-Фоминской больнице продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса

В Наро-Фоминской больнице идет капитальный ремонт хирургического корпуса. Строители ведут работы по нескольким направлениям: демонтаж и создание новых перекрытий, углубление подвала, укрепление несущих стен, поднятие потолков, замена кровли и гидроизоляция фундамента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии