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SpaceX запустила на орбиту уже более 7000 спутников Starlink

SpaceX запустила на орбиту уже более 7000 спутников Starlink

Ракета Falcon 9 стартует с новой партией интернет-спутников Starlink / © SpaceX Согласно статистике запусков, которую ведет астрофизик Джонатан Макдауэлл, миссия Starlink 8-11 вывела на орбиту 7001-й спутник Starlink компании SpaceX.

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