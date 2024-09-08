SpaceX запустила на орбиту уже более 7000 спутников Starlink

Ракета Falcon 9 стартует с новой партией интернет-спутников Starlink / © SpaceX Согласно статистике запусков, которую ведет астрофизик Джонатан Макдауэлл, миссия Starlink 8-11 вывела на орбиту 7001-й спутник Starlink компании SpaceX.
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