Возлюбленная Венсана Касселя, которую часто сравнивают с его бывшей девушкой, сменила имидж

27-летняя возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя Нара Баптиста, которую часто называют "копией" его бывшей подруги Тины Кунаки, сменила причёску.
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