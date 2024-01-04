Британский военный считает, что НАТО может ввести войска на Украину

В интервью TalkTV полковник ВС Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на территорию Украины в случае возникновения больших проблем у ВСУ на фронте.
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