Экспертиза Игоря Федотова. Ещё один тур Альфа-Банк РПЛ — уже 11-й — позади. Он получился плотным: сразу два топ-матча, интереснейшие вывески у других команд из большой шестёрки, а также зарубы за очки внизу таблицы.
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