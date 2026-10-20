Экспертиза Игоря Федотова. Ещё один тур Альфа-Банк РПЛ — уже 11-й — позади. Он получился плотным: сразу два топ-матча, интереснейшие вывески у других команд из большой шестёрки, а также зарубы за очки внизу таблицы.