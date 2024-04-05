Главные запреты и традиции празднования Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 2024 года Ксения КирпикОдним из важных праздников для верующих является Благовещение Пресвятой Богородицы, который связан с важным событием — вестью, которую получила Дева Мария от архангела Гавриила.