Главные запреты и традиции празднования Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 2024 года Ксения КирпикОдним из важных праздников для верующих является Благовещение Пресвятой Богородицы, который связан с важным событием — вестью, которую получила Дева Мария от архангела Гавриила.
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