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Глава МИД Украины Кулеба: российские авиабомбы уничтожают позиции ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба: российские авиабомбы уничтожают позиции ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал в интервью изданию Financial Times, что российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) уничтожают украинские позиции.

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Комментарии
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Иван Иванов
Получишь ты от дохлого осла уши.Неужели не ясно,с Россией воевать что против ветра пописать.Как были вы шаровары ослами ими и остались,надейтесь на Европу а она сама просит - ,,Дядя дай закурить&quot; . Амеры вас уже слили. Кто кормить вас будет,ведь вы без хозяина ни когда не жили,всю жизнь на халяву,к кому теперь пойдете,кто вам поверит?
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