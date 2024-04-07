Глава МИД Украины Кулеба: российские авиабомбы уничтожают позиции ВСУ

ИИ

Иван Иванов

Получишь ты от дохлого осла уши.Неужели не ясно,с Россией воевать что против ветра пописать.Как были вы шаровары ослами ими и остались,надейтесь на Европу а она сама просит - ,,Дядя дай закурить" . Амеры вас уже слили. Кто кормить вас будет,ведь вы без хозяина ни когда не жили,всю жизнь на халяву,к кому теперь пойдете,кто вам поверит?