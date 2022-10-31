МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

МегаФон одним из первых среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона, сообщает ИА PrimaMedia.
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