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«Мы представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе»

«Мы представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе»

Сегодня 604 прочитали При рассмотрении исков Киева против Москвы в Международном суде (МС) ООН на российских дипломатов и юристов оказывалось большое давление со стороны Украины и Запада, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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