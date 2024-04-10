«Мы представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе»

Сегодня 604 прочитали При рассмотрении исков Киева против Москвы в Международном суде (МС) ООН на российских дипломатов и юристов оказывалось большое давление со стороны Украины и Запада, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.