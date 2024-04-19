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"Самое опасное" начнётся в пятницу: Синоптик предупредил об аномальной погоде в России

"Самое опасное" начнётся в пятницу: Синоптик предупредил об аномальной погоде в России

Синоптик Евгений Тишковец предупредил об аномальной погоде в России. Самое опасное, по словам синоптика, начнётся в пятницу днём: порывы ветра в Москве и ближайших к ней регионах будут достигать штормовых значений в 18-22 метров в секунду.

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