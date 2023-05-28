Киев в отчаянии: повестки в ряды ВСУ выдают всем подряд

Киевская власть окончательно отчаялась в стремлении восполнить ряды ВСУ (Вооруженные силы Украины). Как пишет газета The Telegraph, из-за масштабных потерь армии в зоне спецоперации на Украине стартовала крупная и хаотичная «призывная кампания».