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Киев в отчаянии: повестки в ряды ВСУ выдают всем подряд

Киев в отчаянии: повестки в ряды ВСУ выдают всем подряд

Киевская власть окончательно отчаялась в стремлении восполнить ряды ВСУ (Вооруженные силы Украины). Как пишет газета The Telegraph, из-за масштабных потерь армии в зоне спецоперации на Украине стартовала крупная и хаотичная «призывная кампания».

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