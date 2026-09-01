ВЦИОМ: Флаг России – символ гордости граждан за свою страну Накануне Дня российского триколора ВЦИОМ спросил граждан: что они чувствуют при виде флага страны? ❤ 41% россиян испытывают гордость при виде триколора.
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