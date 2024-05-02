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Политолог Светов: США ищут варианты, как вынудить Европу помогать

Политолог Светов: США ищут варианты, как вынудить Европу помогать

Политолог Юрий Светов в беседе с RT объяснил предложение, направленное генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом странам — участницам альянса о сборе нового фонда объёмом $100 млрд для оказания военной помощи Украине.

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