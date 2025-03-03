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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроков EVE Online ожидают изменения в процессе добычи руды Директор по геймдиза...

Игроков EVE Online ожидают изменения в процессе добычи руды Директор по геймдиза...

Игроков EVE Online ожидают изменения в процессе добычи рудыДиректор по геймдизайну CCP Оками рассказывает о грядущих изменениях в добыче полезных ископаемых, а также о философии и борьбе, стоящих за этой важной игровой механикойЧитать дальше → источник#EVE_Online #Директор.

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