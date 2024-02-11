Международный день брачных агентств отмечают 12 февраля 2024 года Юлия СыромятниковаЕжегодно, не только в пределах Российской Федерации, но и в каждом уголке планеты, 12 февраля встречают как День брачных агентств.
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