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Международный день брачных агентств отмечают 12 февраля 2024 года

Международный день брачных агентств отмечают 12 февраля 2024 года

Международный день брачных агентств отмечают 12 февраля 2024 года Юлия СыромятниковаЕжегодно, не только в пределах Российской Федерации, но и в каждом уголке планеты, 12 февраля встречают как День брачных агентств.

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