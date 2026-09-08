Провалы в памяти после 50: когда забывчивость становится тревожным сигналом

После 50 лет многие люди замечают, что стало сложнее быстро вспомнить нужное слово, имя знакомого или место, куда положили вещь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Отпуск в психушке...
- Голод — не тетка:...
- Умер актер «Банди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым